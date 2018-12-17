Имидж Ирины Горбачевой резко поменялся, после развода с мужем

Как заявила актриса, имидж она изменила для себя.

Ирина Горбачева вдруг обрилась наголо Ирина Горбачева вдруг обрилась наголо.

Около двух месяцев назад Ирина Горбачева рассталась с мужем Григорием Калининым. Это не было спонтанным решением, судя по всему, пара пришла к нему давно, так как супруг последние несколько месяцев до официального расставания полностью исчез из соцсетей звезды инстаграм.

Поклонникам тогда со стороны показалось, что им удалось расстаться мирно и безболезненно. Однако, судя по тому, что на днях Ирина Горбачева вдруг обрилась наголо, быть может, расставание прошло не так безобидно, как казалось на первый взгляд. Ведь всем известно, что как только женщина решила изменить свою прическу - она переживает внутренний кризис. А уж если обрилась наголо. Правда, до таких кардинальных мер Горбачева пробовала и другие варианты изменения стиля.

Сначала актриса стала блондинкой, затем нарастила дреды, а теперь и вовсе решила избавиться от волос.

«Друзья, я теперь #лысаябашкадайпирожка. Что хочу сказать! Ничего не бойтесь! Экспериментируйте! Жизнь одна и недолгая. И нет, не для роли, а для себя! Не бойтесь быть смешными. Ирония — наше самое сильное оружие», — подписала ролик Ирина (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены). Надо сказать, что фолловеры актрисы не были шокированы такими кардинальными изменениями во внешности Ирины. Наоборот, они отметили, что подобный образ очень ей идет: «Без волос тебе очень круто!», «Всегда разная и всегда поразительно красивая», «Вам очень идет!».



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