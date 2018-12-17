Вскрылась правда о единовременной выплате тем, кто родился с 1953 по 1994 годы

В интернете в последнее время стали стремительно распространяться сообщения о выплатах россиянам, которые родились в период с 1953 по 1994 годы. Речь в данном случае шла о существенной материальной выплате в размере 30 тысяч рублей.

Источники распространения подобной информации сылаются на какой-то закон, который якобы подписало правительство РФ. Такое сообщение гуляет по блогам, популярным мессенджерам и социальным сетям.

Чтобы разобраться в этой ситуации достаточно обратиться в органы социальной защиты. Здесь можно получить официальную информацию, которая либо опровергнет, либо же подтвердит соответствующие слухи. Сразу же нужно констатировать, что слухи подобного толка гуляют по всемирной паутине не первый год. Сначала они появились в начале 2017 года, потом в начале 2018 года и теперь вновь. И, разумеется, никаких официальных документов по этому поводу не принято.

Отыскать какие-либо законодательные документы на сайте правительства России или на официальном интернет-портале правовой информации не удалось.

Таким образом можно констатировать, что это просто "утка". В сети много подобных слухов на уровне "а знаете ли вы…". Это могут быть какие-то мошенники, которые специально рассылают подобные сообщения, чтобы потом "помочь" получить эти выплаты. За определенное вознаграждение.

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