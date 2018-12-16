Россиян предупредили о неприятностях в 2019 году

С приходом 2019 года жизнь подавляющего большинства россиян изменится в негативную сторону. В первую очередь это будет связано с подорожанием абсолютно всех товаров и услуг, что станет следствием роста налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20 процентных пунктов.

Даже Центральный банк нашей страны осмелился на неутешительный прогноз. Из него следует, что в будущем году инфляция будет на уровне пяти с половиной процентов. При этом, аналитики Центробанка успокаивают лишь тем, что по итогам текущего года уровень инфляции не должен превысить 4%. Основными причинами столь заметного роста инфляции и роста потребительских цен называют сразу несколько факторов.

В следующем году в России повышается налог на добавленную стоимость, ставка которого будет составлять 20 процентов. Другой неприятной особенностью станет то, что в марте 2019 года завершается действие моратория на увеличение розничных цен на автомобильных заправках. В третьих, правительство разрешило повысить тарифы на ЖКХ в 2019 году не один, как это было раньше, а сразу два раза. Эти моменты очень сильно ударят по карманам россиян, особенно не слишком богатых.

Впрочем, не обошлось в прогнозах Центробанка и без позитивных моментов: сообщается, что уже к 2020 году инфляция в России снова должна вернуться к 4-процентной отметке. Но на фоне грядущего роста - это выглядит как-то неубедительно.

Если же обратиться к нынешней ситуации, то становится ясно, что размер повседневных расходов россиян в минувшем месяце подскочил на три процента, тогда как почти на 5 процентов вырос средний чек в магазинах.

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