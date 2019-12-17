Опека вернула матери ребенка, которого отчим ставил на колени на гречку

В отношении женщины заведено уголовное дело об истязаниях.

Представители органов опеки вернули матери мальчика, которого отчим с ведома женщины ставил коленями на гречку в качестве наказания. При этом на нее заведено уголовное дело по статье "Истязание". С просьбой проверить действия опеки в прокуратуру обратилась детский омбудсмен Анна Кузнецова.

После того, как мальчик был выписан из больницы, где ему хирургическим путем удалили вросшую иецхэзцг в колени крупу, опека ходатайствовала о помещении ребенка в социально-реабилитационный центр. После этого его передали матери, в отношении которой также завели уголовное дело по статьям: "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". С нее взяли подписку о невыезде. Семья находится на патронаже органов системы профилактики.

Как пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя управления СКР по Омской области Ларису Болдинову, ребенок захотел остаться с матерь, с которой у него хорошие отношения. Также ему нужно посещать школу, а других родственников, кроме матери, у мальчика нет.

Как писал TopNews, в Омске восьмилетний мальчик перенес операцию по удалению вросшей в кожу ног гречки. Оказалось, что в период с апреля по май 2019 года его отчим регулярно ставил пасынка коленями на крупу в качестве наказания. Мать ребенка знала о происходящем, но не только не впешивалась в ситуацию, но и даже одобряла действия сожителя.

Сейчас мужчина находится в СИЗО. Он и мать мальчива частично признали вину.

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