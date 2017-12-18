10 строптивых актеров, которые были изгнаны со съемочной площадки 

Свои недостатки есть у каждого человека. И сияющие на вершине голливудского олимпа знаменитости не исключение.

Мы подготовили для вас список актеров, которые оказались настолько строптивыми, что продюсерам было проще их уволить, чем настроить на рабочий лад.

Меган Фокс



У Меган Фокс непростой характер, но режиссер фильма «Трансформеры» Майкл Бэй долго закрывал глаза на выходки актрисы.

Последней каплей стало то, что Меган в одном из интервью назвала работу с Бэем сущим адом и в довершение сравнила кинотворца с Гитлером. В итоге 3-ю часть фильма снимали без Фокс.

Роберт Дауни — младший



Харизматичный Роберт Дауни — младший не всегда был успешным и пережил серию увольнений.

Так, в начале 2000-х актера выгнали со съемок сериала «Элли Макбил» и фильма «Любимцы Америки». Всему виной было пристрастие Дауни к наркотикам.

Райан Гослинг



Райан Гослинг должен был исполнить роль отца главной героини в фильме «Милые кости». Однако взгляды актера и режиссера на то, как должен выглядеть персонаж, кардинально не совпали.

Гослинг считал, что отец должен быть полноватым, поэтому, не посоветовавшись с режиссером Питером Джексоном, набрал 20 кг веса. Джексон же был уверен, что отец погибшей девушки не может быть плотного телосложения, и заменил располневшего актера.



Линдси Лохан



В 2010 году Линдси Лохан была уволена со съемок фильма «Другая сторона». Точная причина увольнения неизвестна и до сих пор скрывается за формулировкой «неприемлема».

Но фанаты предполагают, что причина — пристрастие Лохан к алкоголю и наркотикам.

Эдвард Нортон



Эдварду Нортону не дали сыграть в «Мстителях» доктора Брюса Баннера из-за разногласий актера со сценаристами.

Нортон хотел, чтобы, рассказывая о Халке, кинотворцы сделали акцент на его личных проблемах. Но создателям фильма, которые назвали Эдварда некреативным, нужно было больше драк и спецэффектов.

Шеннен Доэрти



Актриса, которую можно назвать головной болью кинотворцов. Сначала Шеннен уволили со съемок «Беверли-Хиллз 90210» из-за частых конфликтов со съемочной группой и кардинальной смены имиджа, не согласованной с режиссером.

Затем от нее избавились и создатели «Зачарованных». На съемочной площадке этого сериала Доэрти выводила из себя окружающих бесконечными конфликтами со своей коллегой Алиссой Милано.

Чарли Шин



Чарли Шин никогда не баловал создателей сериала «Два с половиной человека» примерным поведением. Но уволили актера только после того, как он позволил себе несколько нелестных высказываний о режиссере сериала Чаке Лорри.

В итоге персонажа Шина устранили и заменили новым, которого исполнил Эштон Кутчер.

Исайя Вашингтон



Вашингтона было решено уволить со съемок сериала «Анатомия страсти» из-за конфликта с коллегой Теодором Найтом. Исайя оскорбительно отозвался о сексуальной ориентации Найта и даже высмеял его в одном из интервью.

Джейми Уэйлетт



Уэйлетт — исполнитель роли Винсента Крэбба в 6 фильмах о Гарри Поттере. Но сняться в «Дарах смерти» актеру было не суждено.

В 2009 году он был арестован по обвинению в хранении наркотиков, а дожидаться его освобождения никто не стал.

Сильвестр Сталлоне



Изначально именно Сталлоне должен был исполнить главную роль в фильме «Полицейский из Беверли-Хиллз». Однако актер пытался переделать сценарий фильма, заявив, что в нем слишком много комедии и мало действия.

Терпеть этого создатели фильма не стали и просто заменили актера на Эдди Мерфи. И не прогадали, ведь именно его импровизации сделали из картины настоящий комедийный шедевр.

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