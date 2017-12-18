Зрители недовольны финалом «Битвы экстрасенсов»

Победу одержал Константин Гецати.

На своей странице в микроблоге участник шоу «Дом-2» Влад Кадони опубликовал результаты финального эпизода шоу «Битва экстрасенсов. «Битва Экстрасенсов 18. 1. Гецати 2. Соня 3. Кинжинов 4. Алибековы. Как не выложить, если многие уже сказали) Мои поздравления всем, кто болел за него! «, — подписал молодой человек. Под записью развернулась бурная дискуссия.

Поклонники шоу отметили, что «Битва экстрасенсов» стала предсказуемой. Еще после выхода первого эпизода проекта Константин Гецати был объявлен самым сильным участником шоу. Мы писали о том, что молодой человек претендует на победу.

Тем не менее, те, кто следит за шоу, остались довольны результатами. «Ура!!!!!!я за него была.Еще в самом начале когда он 2раза искал людей в багажнеке машины,что то мне подсказало,что он будет 1м», «С первого выпуска передачи до последнего вел себя достойно,настоящий мужчина и экстрасенс, сейчас увы это редкость», «Результат был понятен с первой серии», — пишут постоянные зрители шоу.

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