Финал «Битвы экстрасенсов» закончился истерикой

Закончился 18-й сезон шоу "Битва экстрасенсов". Бурное обсуждение результатов вызвала публикация бывшего участника передачи "Дом-2" Влада Кадони.

Победитель был объявлен по итогам последней серии шоу. Лучшим члены жюри признали Константина Гецати.

Об этом Кадони сообщил на своей странице в социальной сети Instagram. "Битва Экстрасенсов 18. 1. Гецати 2. Соня 3. Кинжинов 4. Алибековы. Как не выложить, если многие уже сказали) Мои поздравления всем, кто болел за него! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред)", – подписал снимок он.

Под фотографией тут же началось бурное обсуждение. Объявление победителя вызвало истерику у пользователей социальной сети.

"Клоунада", – пишет один из комментаторов. "Я за Константина с первого эфира!" – отмечает другой. "Слишком очевидно. Битва стала предсказуемой с пол пинка, но... Поздравление финалистам, это уже успех!" – добавил третий.

Большинство пользователей сошлись во мнении, что выбор членов жюри был очевиден. Многие считают, что Гецати был явным лидером с самого начала сезона.

Константин Гецати родился в Чукотском автономном округе, но родным для себя местом считает Осетию. Он причисляет себя к потомкам так называемых аланских провидцев. Необычные способности он обнаружил, когда учился медицине.



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