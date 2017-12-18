Алина Кабаева вышла в свет в золотом платье

18.12.2017 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Алина Кабаева вышла в свет в золотом платье Олимпийская чемпионка Алина Кабаева прибыла на открытие Центра гимнастики в подмосковном Новогорске в эффектном наряде.

В соцсетях обсуждают блистательный образ экс-депутата и олимпийской чемпионки Алины Кабаевой, которая предстала перед публикой на открытии Центра гимнастики в золотом платье.

Фото Кабаевой опубликовано на странице центра в Instagram.

Знаменитая спортсменка в настоящее время возглавляет совет директоров «Национальной Медиа Группы». В 2006 году СМИ присуждали ей премию «Женщина года», а также признавали самой сексуальной женщиной в России в категории «спорт». Алина Кабаева снималась обнаженной в журнале Maxim, а также в проекте Екатерины Рождественской «Календарь». В 2010 году журнал Vogue поместил фото российской спортсменки на обложку.

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