Доплата пенсионерам в 10 тысяч рублей оказалась выдумкой

Вот уже несколько месяцев подряд в интернете муссируются слухи о том, что в начале 2018 года российские пенсионеры получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Интерес к этому моменту огромен, так как материальное положение многих пенсионеров оставляет желать лучшего и люди надеются на дополнительную поддержку.

Сразу же нужно внести ясность, пояснив, что ни о каких единовременных выплатах в следующем году говорить не приходится. Власти открестились от известия о 10-тысячной выплате в январе 2018 года, о чем ранее сообщалось в социальных сетях.

Наибольшая волна обсуждений по данному поводу разгорелась в конце нынешнего года. Российские пенсионеры очень быстро подхватили волну, связанную с дополнительными надбавками к пенсиям. Видимо, они опирались на опыт начала 2017 года, когда власти были вынуждены из-за нехватки средств в бюджете заменить стандартную индексацию на единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей.

Специалисты из Пенсионного фонда пытаются заверить нуждающихся граждан в том, что в 2018 году поддержка со стороны государства останется на прежнем уровне. Она, в частности, будет заключаться в регулярных индексациях пенсионных выплат. Уже точно известно, что первое повышение состоится 1 января, хотя изначально планировалось, что прибавку пенсионеры получат с первого февраля. В свою очередь на повышение смогут рассчитывать только неработающие пенсионеры.

Подсчитано, что страховые пенсии, которые полагаются по старости, в среднем поднимутся на 400 рублей. Социальные пенсии подрастут примерно на 320 рублей. Но говорить конкретнее сегодня не приходится, так как при просчитывании размера прибавки учитываются индивидуальные аспекты человека, которому выплачивается социальная пенсия.

В заключении следует обратить внимание на общее мнение экспертов о том, что плановые индексации в конечном итоге приносят пенсионерам больше выгоды, нежели единовременные выплаты.

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