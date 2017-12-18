Бен Аффлек страдает от алкоголизма

18.12.2017 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Бен Аффлек страдает от алкоголизма Американский актёр и сценарист Бен Аффлек снова вынужден пойти на курс лечения от алкогольной и наркотической зависимости. Его заметили в клинике, которая оказывает подобные услуги.

Проблемы с алкоголем у двукратного обладателя "Оскара" уже давно. Впервые лечиться от этого он стал ещё в 2001 году. С тех пор он прошёл несколько программ реабилитации.

Новая программа реабилитации у актёра началась осенью 2017 года. Причём Аффлек попросил подобрать ему хорошую медицинскую клинику свою бывшую жену Дженнифер Гарнер, а не новую подругу — Линдси Шукус.

Бен Аффлек начал сниматься в кино и на телевидении ещё в середине 1980-х годов. Он участвовал в качестве актёра в таких картинах, как "Армагеддон", "Смерть Супермена", "Операция "Арго", "Влюблённый Шекспир". Недавно Аффлека обвинили в сексуальных домогательствах. Хилари Бёртон отметила, что не забыла инцидент на шоу TRL в 2003 году, когда Аффлек позволил себе непристойное поведение. Актёр признал свою вину и сообщил, что вёл себя непозволительно по отношению к Бёртон.

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