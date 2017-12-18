Лещенко не сдержался и высказал Галкину свое «фи»

На программе Первого канала "Сегодня вечером", которая была посвящена творчеству Александры Пахмутовой и Николая Добронравова, Лев Лещенко не смог сдержаться.

Выпуск программы «Сегодня вечером» от 16 декабря был посвящен творчеству Александры Пахмутовой и Николая Добронравова. В студии собрались именитые гости, которые в голос пели дифирамбы главным героям выпуска. В числе приглашенных оказался и Лев Лещенко. Музыкант спел песню, был приветлив с ведущими. Но стоило только Максиму Галкину заговорить с Львом Валериановичем с его интонацией, то есть начать пародировать исполнителя, как улыбка с того спала, и он заявил: «Если бы я знал, что ты будешь меня пародировать, я бы не пришел!».

Лещенко отметил, что у него по сценической речи была пятерка и тут же выпалил скороговорку, а потом спросил, может ли так Галкин. Максим не стал отвечать, а лишь отшутился и заявил: «Вы меня просто унизили, Лев Валерьянович!». Музыкант сделал вид, что не заметил реплики Галкина.

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