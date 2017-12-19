Пенсию решили повысить до 15 тысяч рублей

В обозримом будущем пенсионная система России будет трансформироваться с той целью, чтобы материальное обеспечение граждан постоянно росло. Власти уверяют, что совсем скоро пенсии в нашей стране поднимутся на значительный процент.

Наиболее актуальные новости по пенсионной тематике указывают на то, что средний размер пенсии по старости к 2020 году в России возрастет до 15,4 тысячи рублей. Соответствующий прогноз озвучили представители Пенсионного фонда, которые подготовили доклад перед важным заседанием структуры.

Также подсчитано, что в 2018 году средняя пенсия подрастет до 14,3 тысячи рублей, а в 2019 году этот показатель вырастет еще на 600 рублей. Чуть более чем через три года средний размер пенсии по старости в России достигнет 15 тысяч 400 рублей. В Пенсионном фонде заверили отечественных пенсионеров, что, несмотря на всяческие кризисные явления в экономике, пенсии в ближайшем будущем будут только расти.

В самом начале следующего года пройдет плановая индексация пенсий на 3,7 процента. Она затронет получателей страховых пенсий, которые на момент начисления надбавки не будут работать официально.

Буквально несколько дней назад президент РФ Владимир Путин отмечал, что пенсионную систему страны нужно дополнительно сбалансировать, дабы не допустить сокращения доходов пенсионеров. В этом контексте глава государства высказался об инициативе повышения пенсионного возраста, назвав этот процесс неизбежным, но какие-либо сроки для его реализации обозначать не стал.

В заключении лишь уточним, что в данный момент средний размер пенсии по старости в России составляет 13,8 тысячи рублей.

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