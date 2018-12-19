Аршавина снова поймали на измене. Теперь с двумя девушками. Фото

19.12.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Аршавина снова поймали на измене. Теперь с двумя девушками. ФотоБывшего футболиста российской сборной Андрея Аршавина запечатлели во время прогулки с двумя девушками. Об этом сообщает "Стархит". Как рассказали очевидцы, спортсмен обнимал спутниц и катал их на лошадях.

Фотографии, сделанные свидетелями, опубликовал Telegram-канал Admin.anshlak. Там же появилась информация, что спутницы Аршавина были проститутками. Кроме того, сообщается, что футболист отказался оплачивать полную стоимость прогулки на лошадях и отдал всего тысячу рублей.
Аршавина снова поймали на измене. Теперь с двумя девушками. ФотоСам Андрей Аршавин пока не комментирует скандальные фотографии. Хранит молчание и его супруга Алиса, которая ранее уже ловила футболиста на измене. Впрочем, в прошлый раз ему удалось выйти сухим из воды.

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