Константин Кинчев отказался от романа с Пугачевой

До брака с Максимом Галкиным Примадонна перебрала много кавалеров.

Одним из них оказался участник группы «Алиса» Константин Кинчев. Однако музыканта такая перспектива не привлекала и он отказал Примадонне, - об этом рассказала близкая подруга Константина Иветта Тыркина.

В конце 90-х музыкант имел большую популярность и был настоящей звездой, концерты и гастроли были постоянно в графике, а альбомы выходили один за другим. В те времена он имел множество поклонниц и сам являлся ловеласом.

Подруга Константина рассказала, что музыкант очаровал и саму Пугачёву, она хотела быть любовниками.

Многие считают, что это было попыткой Пугачёвой повысить кассовые сборы и возобновить интерес зрителей к своей персоне. В этом ей помог Сергей Челобанов, об их интимных отношениях разговаривали все.

Завлекала Пугачёва при помощи своего Театра песни. Иветта Тыркина сообщила, что он нравился Кинчеву, и она его постоянно туда звала. Тем не менее, от него следовали лишь отказы, а через пару лет после этого Кинчев встретил свою вторую супругу.



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