Экс-супруг Виктории Дайнеко перестал скрывать новую девушку

Музыкант Дмитрий Клейман опубликовал снимок с очаровательной блондинкой. На фотографии он нежно целует избранницу. Поклонники поспешили отметить, что музыкант и его подруга прекрасно смотрятся вместе.

Виктория Дайнеко и Дмитрий Клейман официально расторгли брак в сентябре 2017 года - после череды скандалов. Певица была недовольна тем, что узнала о разводе из СМИ, а не лично от экс-возлюбленного. Сейчас супруги практически не встречаются, но им все же приходится контактировать из-за общего ребенка.

И пока Виктория отказывается комментировать личную жизнь, Дмитрий выкладывает все новые и новые фотографии с очередной возлюбленной. Ранее мужчина лишь намекнул на то, что не свободен, а теперь вот решил расставить все точки над i.

Избранницу Клеймана зовут Любовь Субботина. Девушка живет в Москве и работает фотографом. Поклонники предположили, что Дмитрий познакомился с девушкой по работе, но их отношения быстро перешли на новый уровень.

Ранее Клейман уже выкладывал снимок с Субботиной, но тогда он лишь намекнул на романтическую связь.

«Без вопросов...», - лаконично подписал фотографию Дмитрий.

Некоторые подписчики музыканта предположили, что его отношения с Любовью начались еще до окончания бракоразводного процесса. Тем более, Дайнеко неоднократно намекала на измены супруга. Однако ранее она утверждала, что Дмитрия из семьи увела ее близкая подруга.

«А как называются подруги, которые сначала дружат с тобой, ты им доверяешь, зовешь на все самые важные события, а потом она начинает спать с твоим мужем? Просто интересно, как таких моральных проституток носит земля», - ранее заявляла Виктория в Инстаграме.

Позже Дайнеко назвала и имя разлучницы. В крахе брака она обвиняла некую Ксению. Однако подруга певицы поспешила опровергнуть данную информацию. «Если это будет продолжаться, я просто подам в суд на Викторию. Ей нужно чем-то прикрыться: все у нее спрашивают, почему развелась. Но не будет же она правду говорить, вот и врет направо и налево», - рассказала «СтарХиту» девушка.

Сейчас певица старается не вспоминать о неудаче в личной жизни. Она обожает путешествовать вместе с дочерью и, к тому же, очень много работает. Вполне возможно, что Дайнеко еще не готова довериться мужчине. А вот ее экс-супруг, по всей видимости, не желает коротать вечера в одиночестве.



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