Экс-жена Джигарханяна может на 10 лет попасть за решетку

Делу присвоен гриф "секретно".

Адвокат народного артиста утверждает, что Виталина лишила Джигарханяна в общей сложности 12 миллионов рублей. Это может расцениваться, как мошенничество в особо крупном размере и грозит наказанием до десяти лет заключения.

Евгений Парфенов, представляющий интересы Армена Борисовича, получил в банке выписку о движении средств актера и режиссера. Выяснилось, что предприимчивая супруга регулярно снимала деньги с его счетов, и сейчас у звезды осталось всего 6904 рубля.

«Деньги снимались регулярно, часто — каждый день. Иногда снимали по три тысячи, иногда — по 200 тысяч. Я разговаривал с Арменом Борисовичем, и он подтвердил, что не давал разрешения на такие манипуляции. Это происходило без его ведома», — заявил Парфенов в интервью программе «Новые русские сенсации».

Юрист настроен решительно и обещает вернуть актеру не только похищенные деньги, но и недвижимость, перешедшую Виталине. Цымбалюк-Романовская сейчас является владелицей трех шикарных квартир в Москве, общей стоимостью в 100 миллионов рублей. Женщина утверждает, что приобрела она их за деньги отца, который когда-то был успешным бизнесменом в Киеве. Отдав дочери все, что заработал нелегким трудом, родитель устроился работать в театр к своему зятю простым инженером.

Отрицает причастность к покупке недвижимости Джигарханяна и бывшая представительница Цымбалюк-Романовской Элина Мазур. Якобы, Виталина даже брала на одну из квартир десятимиллионный кредит, который продолжает погашать со своей зарплатной карты.

По утверждению юриста, на счетах звезды экрана и сцены вообще не было денег, а его лечение и комфорт требовали значительных средств.

Кстати, стало известно, что Следственный комитет засекретил уголовное дело против Цымбалюк-Романовской, обвиняемой еще и в распространении через средства массовой информации данных о личной и семейной жизни артиста. Дело было возбуждено после обнаружения правоохранителями подслушивающих устройств в рабочем кабинете Армена Джигарханяна. Со всех, кто причастен к судебным разбирательствам, взята подписка о неразглашении, сообщают РИА Новости.

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