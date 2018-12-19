Старшая дочь Дмитрия Тарасова отказывается от общения с ним

Экс-супруга футболиста Оксана Тарасова рассказала, что дочь не хочет проводить время со своим отцом.

Дмитрий Тарасов вместе со своей юной женой Анастасией Костенко уехал из холодной столицы и сейчас отдыхает на Мальдивах. Супруги вместе со своей недавно родившейся дочкой впервые отправились в такое дальнее путешествие. Вместе с ними также поехали бабушки, чтобы помогать им с малышкой. Сейчас все счастливое семейство наслаждается теплыми и солнечными днями.

Пользователи Сети сочли, что Тарасов поступил несправедливо, отправившись на курорт без своей старшей дочери Ангелины. Они поинтересовались мнением по этому поводу у бывшей жены игрока «Локомотива» Оксаны Тарасовой. Женщина отметила, что не запрещает своему экс-супругу общаться с его наследницей. Однако этого не желает сама девочка, которую отец редко навещает.

Один из подписчиков напрямую спросил у Оксаны, отпустила бы она на море Ангелину с Дмитрием, если бы такое предложение поступило от футболиста. На это бывшая супруга спортсмена ответила, что решение не общаться с отцом приняла сама девочка и об этом уведомила органы опеки.

Женщина подчеркнула, что на никогда не чинила препятствий Тарасову в отношении дочери, не делает это сейчас и никогда не будет делать, но против желания наследницы она идти не намерена. Оксана также резонно заметила, что для того, чтобы увезти ребенка на десять дней, следует хотя бы пару дней провести с ней время, чтобы узнать, что девочке нравится.

Фрагмент переписки Оксаны Тарасовой с подписчиками. Скриншот: Instagram.com

Пока Тарасов никак не отреагировал на слова экс-супруги, пишет сайт Starhit.



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