Люди, которым Брэд Питт подарил 150 домов, решили с ним судиться

19.12.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Люди, которым Брэд Питт подарил 150 домов, решили с ним судиться
Жители Нового Орлеана, в 2005 году лишившиеся жилья в результате урагана "Катрина", обратились в суд, обвинив актера Брэда Питта виновным в мошенничестве.

Как утверждают истцы, участие голливудской звезды в благотворительном проекте стало ему хорошей рекламой. Так, выступая в СМИ, актер неоднократно "ставил себе в заслугу" то, что он помогает лишившимся жилья новоорлеанцам. А когда те подали иск против актера за то, что 150 подаренных им домов не пригодны для проживания, он уклонился от ответственности.

Напомним, иск против голливудской звезды был подан в августе. В нем новоорлеанцы утверждали, что построенные благотворительным фондом Питта Make It Right ("Сделай правильно") и переданные им в дар в 2016 году дома, не соответствуют утвержденным стандартам и не пригодны для проживания: в них не были соблюдены требования гидроизоляции, а крыши были сконструированы с нарушениями. Однако адвокаты актера иск оспорили, мотивируя это тем, что во всем виноват проектировавший жилища архитектор.

Истцы в этим не согласны. Новоорлеанцы уверены: раз актер является основателем и членом совета директоров Make It Right, то несет прямую ответственность за качество строительных работ и за тех, кто их проводил.
Ранее в Make It Right заявляли, что на ремонт построенных с нарушениями жилищных норм домов и на возмещение ущерба может потребоваться около 20 миллионов долларов, при том что само строительство квартала обошлось в 26 миллионов.

Ураган "Катрина" обрушился на юго-восток США в августе 2005 года и стал одним из самых разрушительных на территории США за всю историю метеонаблюдений. По официальным данным, от удара стихии погибли свыше 1800 человек, а ущерб превысил 108 миллиардов долларов. Больше всего пострадал Новый Орлеан – под водой оказалось около 80% города.

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