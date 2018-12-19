Названа тройка самых страшный фильмов ужасов

19.12.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Названа тройка самых страшный фильмов ужасовРейтинг самых страшных фильмов ужасов составил Портал Screen Rant.

Главным хоррором года была выбрана картина "Реинкарнация" начинающего американского режиссера Ари Астера. По сюжету после смерти матери главной героини в ее доме начинают происходить сверхъестественные вещи. По мнению авторов рейтинга, "Реинкарнация" - тот фильм, который "точно не захочется пересматривать".

Назван лучший фильм ужасов в истории
Второе место занял фильм "Тихое место", снятый Джоном Красинки. Режиссер также стал одним из сценаристов картины и сыграл в ней главную мужскую роль. "Тихое место" рассказывает историю семьи, живущей в населенном монстрами месте. Главное условие выживания героев – общение без единого звука.

Тройку лучших фильмов ужасов по версии портала замыкает "Суспирия" итальянского режиссера Лука Гуаданьино. Главные роли в ремейке фильма 1977 года сыграли Дакота Джонсон, Тильда Суинтон и Дорис Хик. "Завораживающий и ужасный" - охарактеризовал Screen Rant работу Гуаданьино.

В топ-5 списка также вошли британский хоррор "Истории призраков" Джереми Дайсона и "Выжившая", снятая Корали Фаржеа. Картину Дайона авторы списка назвали "по-настоящему пугающей и ловко рассказанной". "Выжившую" же эксперты не рекомендовали к просмотру для зрителей со слабым желудком.

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