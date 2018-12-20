Тимати прокомментировал ситуацию вокруг отмены рэп-концертов

17 декабря в Инстаграмм Тимати опубликовал пост о том, что депутатам должно быть стыдно за то, что президент России Владимир Путин вынужден разбираться в ситуации с отменой рэп-концертов. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

«Сухой остаток: должно быть стыдно, что начальник теперь должен вникать в процесс, разбираться, на скольких китах стоит рэп, и гасить своим авторитетом недовольство от отмен концертов в регионах и арестов за нецензурную лексику! Так, как будто других проблем в стране и не было вообще», — написал исполнитель.

В России срывают концерты и задерживают музыкантов. Кто виноват?

По его мнению, решать вопросы с музыкантами радикальными силовыми методами не стоит, это лишь вызовет агрессию. Певец заявил, что сначала депутаты таскают по судам «артистов, стоящих на крышах машин», и рассуждают о цензуре, а потом «придумывают региональные конкурсы на лучший куплет о ЗОЖе» и собирают круглые столы на тему рэпа.

«Теперь, вдруг проанализировав, что реальная наша аудитория собирает "Олимпийские" по всей стране и на сегодняшний день является доминантным ядром в музыке, а не субкультурой вовсе, обосрались», — высказался про депутатов Тимати.

15 декабря в ходе выступления на заседании Совета по культуре и искусству Владимир Путин назвал бесперспективными запреты концертов музыкантов, пользующихся популярностью среди молодежи. При этом он выразил обеспокоенность тем, что рэп пропагандирует наркотики.



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