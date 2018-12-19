В Госдуме задумались отнять пенсии у работающих пенсионеров

В последнее время многочисленные законодательные инициативы российских властей вызывают массу вопросов. Люди осознают, что обещания по улучшению жизни граждан не соответствуют действительности. Для примера можно обратиться к пенсионной реформе.

Свежий повод поговорить на эту тему возник после появления сообщений о том, что в стенах Госдумы на полном серьезе рассматривают вариант по отмене пенсий для тех пенсионеров, которые трудятся в пожилом возрасте.

Об этом во время пресс-конференции саратовского обкома КПРФ рассказал депутат Госдумы Ольга Алимова. Она анонсировала новые изменения в пенсионном законодательстве, которые самым негативным образом скажутся на жизни трудящихся пенсионеров.

"Сейчас уже гуляет мысль о том, чтобы пенсию выплачивать только неработающим пенсионерам: если он (пенсионер) работает, то что-то одно должен выбрать", - сказала Алимова.

В этом контексте будет уместно напомнить о недавнее заявлении спикера Госдумы Вячеслава Володина, который выступил с инициативой о полной отмене государственных пенсий. А депутат-единоросс из Ярославля Дмитрий Петровский тоже ратовал за ликвидацию Пенсионного фонда России и отмену пенсий по старости. На этом фоне последнее заявление Алимовой звучит более чем зловеще.

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