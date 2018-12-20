«Дом-дворец, иномарки, квартиры»: Юлий Гусман прокомментировал богатства Александра Маслякова

Журналистам стало известно,что ведущий КВН владеет домами и дорогими машинами. Однако его давний друг Юлий Гусман уверен, что не следует завидовать бессменному ведущему КВН, ведь все имущество он приобрел честным путем.

Вот уже много десятилетий КВН считается флагманом отечественного юмора. Именно в легендарной программе начинали свои карьеры многие популярные ныне шоумены. Бессменным ведущим передачи остается Александр Масляков. Однако в адрес создателей программы сейчас звучит немало критики. Так, в начале года стало известно, что семья Масляковых зарабатывает благодаря шуткам огромные деньги.

Как оказалось, команды платят так называемый членский взнос за право участвовать в игре. Только на этом Масляковы зарабатывают порядка 250-ти тысяч долларов в год. К тому же, создатели продают права на трансляцию Первому каналу, за что получают приличные деньги. Так, по информации Forbes, средний доход КВН за год составляет около 330 миллионов рублей.

Разумеется, такие внушительные суммы обеспечивают семейству Масляковых безбедную жизнь. Сам Александр Васильевич является обладателем огромной квартиры в центре Москвы, общая площадь которой составляет 200 квадратных метров. Есть у ведущего и дом на Рублевке с несколькими гектарами земли в придачу. К тому же, легенда КВН любит дорогие машины, имея в своем распоряжении небольшой автопарк.

Вот только баснословное богатство Маслякова возмущает далеко не всех. Так, его давний друг и постоянный член жюри КВН Юлий Гусман уверен, что Александр Васильевич заслужил и дома, и квартиры. По мнению режиссера, ведущий заработал на недвижимость честным путем, поэтому и обсуждать это нет никакого смысла.

«Масляковы — молодцы! Саша — потрясающий ведущий и организатор. Понятно, что он небедный человек, его программа стабильно бьет все рейтинги. Но Масляков заслужил финансовый успех. И нечего завидовать, что у него дом-дворец, иномарки, квартиры», — подчеркнул Гусман.

Александр Васильевич действительно работает очень много. Он регулярно появляется на телевизионных экранах, проводит репетиции и участвует в разнообразных съемках. Вот уже несколько лет ходят слухи, что 77-летний Масляков хочет уйти на покой. Однако он все равно не может жить без любимого КВН, продолжая работать над созданием новых выпусков.

Стоит отметить, что скандалы вокруг легендарной передачи разгораются не в первый раз. Так, несколько недель назад бывший резидент КВН Илья Соболев назвал семью Масляковых мафией. По мнению юмориста, знаменитая династия установила свои суровые и несправедливые порядки, которые не позволяют реализоваться талантливым игрокам.

«Сейчас мне вообще не нравится КВН. Есть классные, талантливые люди оттуда, иногда интересные номера, но в целом меня вообще не вставляет. Во-первых, юмора стало много. Раньше все лучшее было в КВН, а сейчас все так размазалось по разным проектам. Там редко можно встретить такие мозговые бриллианты. Во-вторых, мало денег там зарабатывают. Масляковы себя так ведут. Это мафия, они могут все себе позволить. «У этого мальчика кривые зубы, к черту его» — вот такие комментарии звучат постоянно. После таких замечаний люди больше не играют в КВН, даже если проблема с зубами была не такой уж заметной», — заявил Соболев.

Несмотря на критику программы и слухи о непростом характере Маслякова, КВН продолжает оставаться популярным. Издание EG.RU не сообщает, как сам Александр Васильевич отреагировал на очередные выпады в свой адрес. Однако поклонники не сомневаются, что ведущий давно привык к негативным комментариям, сосредотачиваясь не на них, а на успешной работе в кадре.



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