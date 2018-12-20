Учительница русского языка подвергла критике неграмотную речь Малахова. Видео

Также Татьяна Гратман "прошлась" по актерам и телеведущим.

За что только не критикуют сегодня в СМИ и соцсетях популярного ведущего Андрея Малахова. Под шквал претензий в последнее время попадает и содержание его рейтинговой программы, и манера общения. А не так давно в интернете появился новый выпуск уже известного YouTube-канала «Училка vs ТВ», в котором учитель русского языка раскритиковала ведущего за грубые ошибки в речи.

Их Татьяна Гартман обнаружила в выпуске «Прямого эфира», посвященного многоженцу. Так вот это самое слово «многоженец» и стало поводом для критики педагога. По ходу передачи Малахов несколько десятков раз произнес «МногожЁнец», в то время как правильно это слово звучит: «МногожЕнец». Педагог отмечает, что также неправильно это слово произносили и гости программы, даже в титрах передачи «многоженец» было написано с ошибкой.

Кроме звездного ведущего, в поле зрения в этом выпуске программы Татьяны Гартман оказались и ведущие, и актеры.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







