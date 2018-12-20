Ко дню рождения артиста: 10 невероятных фактов из жизни Юрия Никулина

Сегодня, 18 декабря, знаменитому актеру и артисту цирка исполнилось бы 97 лет. В это сложно поверить, но уже через три года мы будем праздновать 100-летие со дня рождения великого клоуна! По поводу этой очень круглой даты Юрий Владимирович наверняка бы вспомнил один из своих знаменитых анекдотов, рассказывать которые был большой мастак.

«Возраст - это количество оборотов, которое ты совершил вокруг Солнца». Этот красивый афоризм отражает правило, которому Никулин следовал всю свою жизнь: ежедневно и с огромным удовольствием делать то, что у тебя получается лучше всего. В его случае – дарить улыбки и наполнять сердца радостью. «Я был доволен, когда вызывал смех у людей. Когда смеются добрым смехом, заражают добротой и других. После такого смеха иной становится атмосфера», - делился со своими поклонниками.

Юрий Владимирович никогда не верил в судьбу и, чтобы объяснить почему, всегда приводил в пример два поезда. «Что такое судьба? Когда по одной колее навстречу едут два поезда. Несутся, летя с огромной скоростью ночью, не подозревая, что возможна авария. И все же они не сталкиваются. Почему? А, видимо, - не судьба!».

В его собственной судьбе все сложилось как нельзя лучше. Его обожала вся страна, а о такой популярности, как у Никулина, другие могли только мечтать. Телезрителям разных поколений полюбились его роли в фильмах «Кавказская пленница и Новые приключения Шурика», «Бриллиантовая рука». «Пес Барбос и необычный кросс», «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика». Он полвека прослужил цирку, объездил с гастролями весь мир, повсюду собирая полные залы.

Мало кто знает, какие необычные и интересные факты связаны с именем артиста Юрия Никулина.



ОТСУТСТВИЕ АКТЕРСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

У популярного актера не было профессионального образования. Юрий Владимирович после окончания войны пришел поступать во ВГИК, но туда его не приняли. Председатель комиссии не обнаружил в нем актерских дарований. «Мы не видим у Вас способностей. Вы не будете смотреться на экране», - сказали ему. Такая же история произошла с Никулиным и при поступлении в ГИТИС на театральный факультет. В конце концов он стал студентом школы-студии разговорных жанров при Московском цирке на Цветном бульваре.



В 36 ЛЕТ НАЧАЛ КАРЬЕРУ В КИНО

Карьера Никулина как киноактера началась в возрасте 36-ти лет. Дебютировал он в комедии «Девушка с гитарой» режиссера Файнциммера. У него была эпизодическая роль незадачливого пиротехника, но этот герой Никулину очень понравился. И он тщательно к ней готовился — красная рубаха, задорная кепочка, кеды… По сюжету его пиротехник вбегает с чемоданчиком в комнату, где комиссия просматривает участников конкурса и говорит: «Товарищи, я извиняюсь, товарищи! Для фестиваля, понимаете, придумал эффектную вещь. Люди увидят – ахнут. Самодеятельный фейерверк, типа салют».

На героя забавного эпизода сразу обратили внимание и вскоре Никулин станет одним из самых популярных и любимых актеров.

АНЕКДОТЫ НАЧАЛ СОБИРАТЬ С РАННЕГО ДЕТСТВА

Юра записал за школьные годы свыше тысячи анекдотов. Интересно, что некоторые из них у него впоследствии так и не получилось расшифровать, потому что при записи он часто фиксировал не весь рассказ, а лишь ключевые фразы или слова.

Однажды в армии Никулин выиграл спор на десять пачек папирос. Было поставлено условие — если соперник знает анекдот, то сразу же надо начинать другой. После первой фразы следовало короткое «знаю!». В течении двух часов в казарме звучали анекдоты от Никулина, он не дошел еще до половины, как был признан победителем, поскольку слушатели просто устали смеяться.

ПАПА ЮРИЯ НИКУЛИНА ПИСАЛ РЕПРИЗЫ

Отец Юрия Никулина, Владимир Андреевич, работал в разных газетах репортером, сочинял интермедии и репризы для художественной самодеятельности, цирка и эстрады. Кстати, собирать анекдоты начал еще отец Юрия Никулина, а потом заветная тетрадочка по наследству перешла к сыну.

С БУДУЩЕЙ ЖЕНОЙ ПОЗНАКОМИЛСЯ С БОЛЬНИЦЕ

На больничной койке он оказался после того, как лошадь, которую тренировала Татьяна Покровская, покалечила молодого клоуна Никулина прямо на манеже. Он играл подставного зрителя: выходил на манеж из зала, а Карандаш учил его ездить верхом. В тот день, когда Татьяна была в зале, Никулин попал под копыта коня. Начинающего артиста госпитализировали, а Татьяна его навещала. Через полгода они поженились и прожили вместе 47 лет. С 1951-го года Татьяна Николаевна работала вместе с мужем в цирке, участвовала в репризах дуэта Никулин-Шуйдин, всегда ездила с артистами на гастроли. В 1956-м году в семье Никулиных родился сын Максим.

ОТКАЗЫВАЛСЯ СНИМАТЬСЯ В «КАВКАЗСКОЙ ПЛЕННИЦЕ»

Почти готовый сценарий «Кавказской пленницы» был «забракован» Юрием Никулиным. Он отказывался сниматься в картине из-за того, что многие ситуации в ней казались ему неинтересными и неправдоподобными. К его мнению присоединился Евгений Моргунов. Леониду Гайдаю стоило больших трудов уговорить актеров сниматься, разрешив им переписать то, что не понравилось. Режиссер придумал интересный трюк. Он купил ящик шампанского и выдавал за удачную шутку по бутылке тем членам съемочной группы, кто решил поучаствовать в создании смешной истории о Шурике.

В сентябре 2000 года напротив входа в цирк, в котором более 50 лет работал Юрий Никулин, появился памятник работы скульптора А. Рукавишникова, изображающий актера рядом с автомобилем из фильма «Кавказская пленница».

ЕГО ИМЯ ВНЕСЕНО В СПИСОК ВЕЛИКИХ КОМИКОВ МИРА

Представители оксфордской «Энциклопедии кино» внесли имя Никулина в список «Великих комиков мира», так как считали советского и российского артиста выдающимся комедийным актером.

АКТЕРА НЕ ПУСТИЛИ НА ПЛОЩАДКУ И ВЫЗВАЛИ МИЛИЦИЮ

Первую серьёзную драматическую роль Юрий Никулин сыграл в фильме «Когда деревья были большими». Во время съемочного процесса картины Никулина, игравшего пьяницу и тунеядца, не пускали на площадку, расположенную в мебельном магазине. Артиста приняли за вора и вызвали милицию.

Режиссер Лев Кулиджанов посоветовал Юрию Никулину наблюдать на улицах за теми, кто похож на его героя. В первый день актера загримировали, переодели и привезли на съемки. Директор магазина, где снимали фильм, преградил ему путь и попросил убираться, добавив, что он тут его уже не первый день видит. Никулин пытался доказать, что он актёр, что вот стоят главные люди съемочной команды, но режиссер с оператором в один голос заявили, что этого странного человека видят первый раз. И только когда на скандал начал собираться народ, они признались, что это исполнитель главной роли.

ИМЕНЕМ ЮРИЯ НИКУЛИНА НАЗВАНА ПЛАНЕТА

Именем Юрия Никулина названа малая планета (астероид) Солнечной системы. Это Астероид №4434 открытый советским астрономом Людмилой Журавлевой в 1981 году. Он так и называется «Никулин».

QR-КОД НА НОВОДЕВИЧЬЕМ КЛАДБИЩЕ

В 2017 году, ко дню памяти Юрия Никулина на его захоронении на Новодевичьем кладбище в Москве был установлен QR-код, считав который любой желающий может прочитать с помощью планшета или смартфона биографию артиста, посмотреть его фотографии и видео, оставить слова памяти.



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