Ко дню рождения артиста: 10 невероятных фактов из жизни Юрия Никулина

20.12.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Сегодня, 18 декабря, знаменитому актеру и артисту цирка исполнилось бы 97 лет. В это сложно поверить, но уже через три года мы будем праздновать 100-летие со дня рождения великого клоуна! По поводу этой очень круглой даты Юрий Владимирович наверняка бы вспомнил один из своих знаменитых анекдотов, рассказывать которые был большой мастак.

«Возраст - это количество оборотов, которое ты совершил вокруг Солнца». Этот красивый афоризм отражает правило, которому Никулин следовал всю свою жизнь: ежедневно и с огромным удовольствием делать то, что у тебя получается лучше всего. В его случае – дарить улыбки и наполнять сердца радостью. «Я был доволен, когда вызывал смех у людей. Когда смеются добрым смехом, заражают добротой и других. После такого смеха иной становится атмосфера», - делился со своими поклонниками.
Ко дню рождения артиста: 10 невероятных фактов из жизни Юрия НикулинаЮрий Владимирович никогда не верил в судьбу и, чтобы объяснить почему, всегда приводил в пример два поезда. «Что такое судьба? Когда по одной колее навстречу едут два поезда. Несутся, летя с огромной скоростью ночью, не подозревая, что возможна авария. И все же они не сталкиваются. Почему? А, видимо, - не судьба!».

В его собственной судьбе все сложилось как нельзя лучше. Его обожала вся страна, а о такой популярности, как у Никулина, другие могли только мечтать. Телезрителям разных поколений полюбились его роли в фильмах «Кавказская пленница и Новые приключения Шурика», «Бриллиантовая рука». «Пес Барбос и необычный кросс», «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика». Он полвека прослужил цирку, объездил с гастролями весь мир, повсюду собирая полные залы.

Мало кто знает, какие необычные и интересные факты связаны с именем артиста Юрия Никулина.

ОТСУТСТВИЕ АКТЕРСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

У популярного актера не было профессионального образования. Юрий Владимирович после окончания войны пришел поступать во ВГИК, но туда его не приняли. Председатель комиссии не обнаружил в нем актерских дарований. «Мы не видим у Вас способностей. Вы не будете смотреться на экране», - сказали ему. Такая же история произошла с Никулиным и при поступлении в ГИТИС на театральный факультет. В конце концов он стал студентом школы-студии разговорных жанров при Московском цирке на Цветном бульваре.

В 36 ЛЕТ НАЧАЛ КАРЬЕРУ В КИНО
Ко дню рождения артиста: 10 невероятных фактов из жизни Юрия НикулинаКарьера Никулина как киноактера началась в возрасте 36-ти лет. Дебютировал он в комедии «Девушка с гитарой» режиссера Файнциммера. У него была эпизодическая роль незадачливого пиротехника, но этот герой Никулину очень понравился. И он тщательно к ней готовился — красная рубаха, задорная кепочка, кеды… По сюжету его пиротехник вбегает с чемоданчиком в комнату, где комиссия просматривает участников конкурса и говорит: «Товарищи, я извиняюсь, товарищи! Для фестиваля, понимаете, придумал эффектную вещь. Люди увидят – ахнут. Самодеятельный фейерверк, типа салют».

На героя забавного эпизода сразу обратили внимание и вскоре Никулин станет одним из самых популярных и любимых актеров.

АНЕКДОТЫ НАЧАЛ СОБИРАТЬ С РАННЕГО ДЕТСТВА

Юра записал за школьные годы свыше тысячи анекдотов. Интересно, что некоторые из них у него впоследствии так и не получилось расшифровать, потому что при записи он часто фиксировал не весь рассказ, а лишь ключевые фразы или слова.

Однажды в армии Никулин выиграл спор на десять пачек папирос. Было поставлено условие — если соперник знает анекдот, то сразу же надо начинать другой. После первой фразы следовало короткое «знаю!». В течении двух часов в казарме звучали анекдоты от Никулина, он не дошел еще до половины, как был признан победителем, поскольку слушатели просто устали смеяться.

ПАПА ЮРИЯ НИКУЛИНА ПИСАЛ РЕПРИЗЫ
Ко дню рождения артиста: 10 невероятных фактов из жизни Юрия НикулинаОтец Юрия Никулина, Владимир Андреевич, работал в разных газетах репортером, сочинял интермедии и репризы для художественной самодеятельности, цирка и эстрады. Кстати, собирать анекдоты начал еще отец Юрия Никулина, а потом заветная тетрадочка по наследству перешла к сыну.

С БУДУЩЕЙ ЖЕНОЙ ПОЗНАКОМИЛСЯ С БОЛЬНИЦЕ
Ко дню рождения артиста: 10 невероятных фактов из жизни Юрия НикулинаНа больничной койке он оказался после того, как лошадь, которую тренировала Татьяна Покровская, покалечила молодого клоуна Никулина прямо на манеже. Он играл подставного зрителя: выходил на манеж из зала, а Карандаш учил его ездить верхом. В тот день, когда Татьяна была в зале, Никулин попал под копыта коня. Начинающего артиста госпитализировали, а Татьяна его навещала. Через полгода они поженились и прожили вместе 47 лет. С 1951-го года Татьяна Николаевна работала вместе с мужем в цирке, участвовала в репризах дуэта Никулин-Шуйдин, всегда ездила с артистами на гастроли. В 1956-м году в семье Никулиных родился сын Максим.

ОТКАЗЫВАЛСЯ СНИМАТЬСЯ В «КАВКАЗСКОЙ ПЛЕННИЦЕ»
Ко дню рождения артиста: 10 невероятных фактов из жизни Юрия НикулинаПочти готовый сценарий «Кавказской пленницы» был «забракован» Юрием Никулиным. Он отказывался сниматься в картине из-за того, что многие ситуации в ней казались ему неинтересными и неправдоподобными. К его мнению присоединился Евгений Моргунов. Леониду Гайдаю стоило больших трудов уговорить актеров сниматься, разрешив им переписать то, что не понравилось. Режиссер придумал интересный трюк. Он купил ящик шампанского и выдавал за удачную шутку по бутылке тем членам съемочной группы, кто решил поучаствовать в создании смешной истории о Шурике.

В сентябре 2000 года напротив входа в цирк, в котором более 50 лет работал Юрий Никулин, появился памятник работы скульптора А. Рукавишникова, изображающий актера рядом с автомобилем из фильма «Кавказская пленница».

ЕГО ИМЯ ВНЕСЕНО В СПИСОК ВЕЛИКИХ КОМИКОВ МИРА

Представители оксфордской «Энциклопедии кино» внесли имя Никулина в список «Великих комиков мира», так как считали советского и российского артиста выдающимся комедийным актером.

АКТЕРА НЕ ПУСТИЛИ НА ПЛОЩАДКУ И ВЫЗВАЛИ МИЛИЦИЮ
Ко дню рождения артиста: 10 невероятных фактов из жизни Юрия НикулинаПервую серьёзную драматическую роль Юрий Никулин сыграл в фильме «Когда деревья были большими». Во время съемочного процесса картины Никулина, игравшего пьяницу и тунеядца, не пускали на площадку, расположенную в мебельном магазине. Артиста приняли за вора и вызвали милицию.

Режиссер Лев Кулиджанов посоветовал Юрию Никулину наблюдать на улицах за теми, кто похож на его героя. В первый день актера загримировали, переодели и привезли на съемки. Директор магазина, где снимали фильм, преградил ему путь и попросил убираться, добавив, что он тут его уже не первый день видит. Никулин пытался доказать, что он актёр, что вот стоят главные люди съемочной команды, но режиссер с оператором в один голос заявили, что этого странного человека видят первый раз. И только когда на скандал начал собираться народ, они признались, что это исполнитель главной роли.

ИМЕНЕМ ЮРИЯ НИКУЛИНА НАЗВАНА ПЛАНЕТА

Именем Юрия Никулина названа малая планета (астероид) Солнечной системы. Это Астероид №4434 открытый советским астрономом Людмилой Журавлевой в 1981 году. Он так и называется «Никулин».

QR-КОД НА НОВОДЕВИЧЬЕМ КЛАДБИЩЕ

В 2017 году, ко дню памяти Юрия Никулина на его захоронении на Новодевичьем кладбище в Москве был установлен QR-код, считав который любой желающий может прочитать с помощью планшета или смартфона биографию артиста, посмотреть его фотографии и видео, оставить слова памяти.

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