Глава венчурного фонда «CoalFuture» Ильдар Узбеков: «Необходимо сохранить социальную стабильность на Кузбассе»

Объявление Китая о закрытии в 2018 году еще 36 угольных шахт, производящих 23 млн тонн угля, послужило очередным подтверждением тектонических сдвигов в мировой угольной промышленности.

Учредитель венчурного фонда «CoalFuture» Ильдар Узбеков уверен, что действия китайских властей наглядно подтверждают выводы ученых Немецкого института экономических исследований, опубликовавших под конец года итоги международного проекта «Трансформация угольной отрасли — исследование и диалог о будущем угля». В его рамках оценивались перспективы и возможности отказа от угля в Китае, Индии, Германии, Польше, Австралии и ЮАР, которые сегодня являются крупными потребителями этого топлива, и в которых угольная генерация играет важное значение в энергоснабжении.

«К 2040-2050 году уголь может быть замещен портфелем из альтернативных источников энергии — ветра, солнца, воды, биомассы, атомной энергетики и природного газа, — комментирует исследование Ильдар Узбеков. – К этому моменту необходимо кардинально перестроить угольную структуры России, чтобы сохранить не только экономические показатели отрасли, но и социальную стабильность в угледобывающих регионах».

Как подчеркнул глава «CoalFuture», активизация работы в сфере углехимии за счет поддержки перспективных проектов и прорывных технологий, способствующих получению новых источников энергии и материалов, позволит сохранить и увеличить в регионах добычи рабочие места и обеспечить более высокий уровень дохода населения.

«Без глубокой переработки угля, без поиска замещения устаревающих технологий невозможен ответственный подход в социальной политике. Учитывая, что, например, в Кузбассе добывают 58% всего угля России, а количество работников отрасли здесь составляет порядка 200 тысяч человек, попытки не замечать грядущие глобальные изменения грозят большими социальными проблемами в будущем», — заявил руководитель угольного венчурного фонда Ильдар Узбеков.

Напомним, что запланированный ежегодный объем инвестиций «CoalFuture» в перспективные проекты углехимии и разработку технологий на начальном этапе составит примерно 1,2 млрд рублей. Это свыше 10% от всех ежегодных частных инвестиций в модернизацию угольной промышленности, обозначенных национальной целевой программой развития отрасли до 2030 года.

Источник: https://pronedra.ru/glava-venchurnogo-fonda-coalfuture-ildar-uzbekov-neobxodimo-soxranit-socialnuyu-stabilnost-na-kuzbasse-325251.html

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