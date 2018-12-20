В России изменен график выдачи пенсий в январе 2019 года

С приближением 2019 года многие пенсионеры пытаются уяснить для себя такой вопрос, как досрочная выплата пенсий за январь. Действительно, из распоряжения правительства следует, что часть пенсионеров получит январскую пенсию в нынешнем месяце.

Также отмечается, что в ряде регионов график доставки январской пенсии поменялся. Соответствующие данные были опубликованы на ресурсах Пенсионного фонда России. Опыт подобных выплат в нашей стране уже имеются. Недавно вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила планы по досрочной выплате пенсий за январь.

"В связи с индексацией пенсий с 1 января 2019 года хотела бы обратить внимание на необходимость осуществить досрочное авансирование выплаты пенсий в декабре за выходные и праздничные дни 2019 года, чтобы граждане могли получить эти деньги", - сказала Голикова.

Однако в некоторых российских регионов объяснили, что не будут выплачивать январскую пенсию в декабре. К их числу относятся следующие регионы: Красноярский край и Томская область.

Чтобы не допустить ошибок, в этих регионах начнут выплачивать пенсии с 4 января следующего года.

Вместе с этим пенсионерам напоминают, что лучше обратиться в местное отделение социальной защиты или в Пенсионный фонд за разъяснениями по данному поводу. Дело в том, что информация постоянно меняется и окончательно говорить о ней нет никакого смысла.

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