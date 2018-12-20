Медведев порадовал пенсионеров новой индексацией

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение, из которого следует, что в самом начале 2019 года пенсионеров ожидается дополнительная индексация пенсий. Правда, нужно сразу же пояснить, что она затронет далеко не всех пенсионеров.

Из уточненных данных следует, что с 1 января 2019 года на 25 процентов будет увеличена фиксированная выплата к страховой пенсии пенсионерам, которые имеют продолжительный трудовой стаж в сельском хозяйстве. Речь идет о не менее 30 годах, а также имеется еще одно условие: человек на момент выплаты прибавки должен проживать в сельской местности.

Вообще, заботу о судьбе жителей российского села, тем более пенсионеров, власти декларировали и прежде, однако до реальных дел дошло только сейчас. Как сообщают СМИ, гражданам России, которые на протяжении трех десятков лет работали на селе и остались жить в сельской местности, с начала 2019 года пенсию повысят на 1 300 рублей. Соответствующее постановление за подписью главы российского правительства Дмитрия Медведева уже опубликовано на официальном сайте Кабинета министров.

Кроме того, утверждены правила исчисления периодов соответствующей работы. В соответствии с этими правилами в стаж работы в сельском хозяйстве будут включаться периоды работы (деятельности) на территории Российской Федерации и территории СССР до 1 января 1992 г. при условии занятости в производствах, профессиях, должностях, специальностях, предусмотренных списком. Работа в сельском хозяйстве на территории РСФСР до 1 января 1992 г. будет включаться в соответствующий стаж вне зависимости от наименования профессии, специальности или занимаемой должности.

Необходимо уточнить, что в стаж работы в сельском хозяйстве будут также засчитываться периоды получения пособия по обязательному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности, сюда же будут относиться ежегодные оплачиваемые отпуска и уход одного из родителей за каждым из детей до достижения ими возраста полутора лет, но не более шести в общем подсчете.

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