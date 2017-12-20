Леонид Ярмольник рассказал, почему исчез с ТВ

Артист обрушился с критикой на современное телевидение. По мнению Леонида Ярмольника, большинство передач, которые выходят в эфир, слишком низкого уровня. Ведущий и актер выразил недовольство героями и темами.

В последнее время Леонид Ярмольник очень редко появляется на экранах ТВ. Находясь на гастролях в Екатеринбурге с новогодним спектаклем, актер и ведущий дал интервью местным журналистам. Артист рассказал о том, как относится к современному театру и телевидению.

Корреспонденты спросили у Ярмольника, какую свою роль после фильма «Трудно быть богом» режиссера Алексея Германа он считает самой интересной. «Никакую», – был категоричен актер. По словам Леонида Исааковича, он намеренно ограничил свое участие в различных проектах, включая съемки телепрограмм. Артист считает, что в современном обществе многое изменилось. Ярмольник резко раскритиковал состояние ТВ. Он, оказалось, не доволен качеством и темами передач, которые показывают в эфире.

«Я вообще сейчас стал меньше появляться на телевидении, в том числе - на ток-шоу. Просто не могу в них участвовать. Изменился язык, изменилась мораль, теперь она не соответствует моим убеждениям. Ценз того, что можно, а что нельзя, упал ниже плинтуса. Сейчас показывают, кто с кем живет, кто у кого что украл… Для меня это не интересно, поэтому я иду на телевидение только в том случае, если понимаю, что принесу реальную пользу. В целом же телевидение стало отхожим местом, в которое приходят, чтобы рылом посветить. Я так не хочу», – заявил Ярмольник.

По словам артиста, за последнее время он не получал стоящих предложений о съемках. Актер также отметил, что практически не следит за отечественными сериалами. Леонид Исаакович полагает, что телевизионщики готовят лишь один-два стоящих проекта в год, а остальные запускают, чтобы заполнить чем-то эфир. Так, недавно артист посмотрел «Троцкого» с Константином Хабенским, Максимом Матвеевым, Евгением Стычкиным и Сергеем Безруковым. Ярмольник остался доволен высоким уровнем многосерийного фильма.

Отметим, что в Екатеринбурге Леонид Исаакович представлял спектакль «И снова с наступающим». Помимо Ярмольника, в проекте занят Николай Фоменко. По сюжету постановки знаменитый телеведущий и продюсер Кирилл Цандер узнает, что от него ушли жена и дочь. Шоумен решает отмечать Новый год в одиночестве на лестничной площадке. Внезапно в гости к Кириллу приходит Дед Мороз. Он оказывается однокурсником главного героя...

В ходе беседы с журналистами Леонид Ярмольник также рассказал о новогодних традициях. По словам артиста, у него нет никаких особенных обычаев. Актер признался, что считает 31 декабря семейным праздником. Поэтому каждый раз старается удивить внуков, которые верят в чудеса, пишет «Комсомольская правда».



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