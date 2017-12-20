Журнал Maxim назвал самых сексуальных россиянок

Актриса Наталья Рудова обогнала и Веру Брежневу, и Ирину Шейк.

Артистка Наталья Рудова победила в первом этапе ежегодного конкурса журнала Maxim на звание «самой сексуальной женщиной России». Для нее эта новость стала неожиданным сюрпризом: «Это бесконечно приятно! Люблю вас! Поздравляйте меня!» — призналась актриса.

На промежуточном этапе, вслед за Рудовой пристроилась Вера Брежнева, которая два года подряд была победительницей этого конкурса. Далее, на третьем месте восседает Ирина Шейк. Но все еще может измениться, так как это лишь промежуточные результаты — в голосовании приняли участие читатели журнала, теперь пришла очередь для членов жюри выставить свои оценки красавицам.

Среди остальных известных женщин стоит отметить «прорыв» 41-летней Екатерины Гусевой, которая по сравнению с предыдущим годом поднялась с 51 на 22 место. А вот Дарья Мельникова, напротив, потеряла больше всех позиций — с 36 на 81 строчку. В первую сотню самых сексуальных женщин России также вошли: Кети Топурия (96 место), Альбина Джанабаева (95 место) и звезда соцсетей Ольга Бузова (98 место).



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