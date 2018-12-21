Актер Ричард Мэдден рассказал, чем закончится сериал «Игра престолов»

21.12.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Актер Ричард Мэдден рассказал, чем закончится сериал «Игра престолов»Актер Ричард Мэдден сделал мрачное предположение, как может завершиться сериал «Игра престолов».

И кровь, и любовь.

Кого убьют и изнасилуют в финале «Игры престолов».

Герой Ричарда Мэддена Робб Старк умер в третьем сезоне, поэтому сейчас актер наслаждается «Игрой престолов» как обычный зритель. «Я с нетерпением жду выхода нового сезона. Сегодня я просто зритель, мне это очень нравится. Один из минусов быть частью шоу заключался в том, что у меня был сценарий и я знал, что будет дальше. Сейчас у меня его нет, так что я действительно могу наслаждаться захватывающим зрелищем», — сказал Мэдден.

Несмотря на то, что актер не знает наверняка, чем закончится восьмой сезон сериала, он озвучил свою мрачную версию финала: «Мне кажется, что в итоге останутся три летающих повсюду дракона, а все остальные умрут. Это действительно может быть так!»

Выход заключительного сезона «Игры престолов» ожидается в первой половине 2019 года.

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