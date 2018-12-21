Путин ответил на вопрос, можно ли отменить пенсионную реформу

21.12.2018 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Путин ответил на вопрос, можно ли отменить пенсионную реформу

Российский лидер Владимир Путин накануне, 20 декабря 2018 года, провел большую пресс-конференцию. В рамках этого мероприятия он ответил на 53 вопроса, среди которых нашлось место для довольно острых и актуальных по сегодняшним событиям.

Важнейшей темой, которая была поднята в ходе разговора президента с журналистами, стала пенсионная сфера. Как известно, власти нашей страны запланировали масштабную реформу, которая предполагает в ближайшие годы поэтапное повышение возраста выхода на пенсию. В конечном итоге мужчины и женщины будут выходить на заслуженный отдых в 65 и 60 лет соответственно.

Путин во время пресс-конференции задали прямой вопрос о том, возможно ли сегодня полностью отказаться от пенсионной реформы. Удивлению собравшихся на мероприятии и телезрителей не было предела, когда на этот вопрос глава государства ответил положительно. Он объяснил, что на самом деле сейчас можно отказаться от пенсионных преобразований и не возвращаться к этой теме в ближайшие 5-7 лет.

Однако тут же Путин себя поправил. Он внес уточнение, заметив, что если реформы отложить сегодня, то тогда уже в обозримой перспективе наступят серьезные последствия негативного характера. Из-за них властям придется пойти по куда более жесткому пути, который не будет предусматривать разного рода послабления.

Вместе с этим глава государства пояснил, что из-за своевременности пенсионной реформы удается сохранить льготы как для женщин, так и для предпенсионеров. Он также вспомнил о переходном периоде, благодаря которому повышать пенсионный возраст будут ежегодно на шесть месяцев.

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