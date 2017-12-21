Пенсионеры назвали январскую индексацию смешной подачкой

Несмотря на все попытки государства сделать жизнь пенсионеров легче - на практике ситуация отличается от официальных отчетов. Люди, которым полагается пенсия, все чаще высказывают свое возмущение по поводу своего текущего материального положения.

Начиная с 2016 года, когда Россия погрузилась в тяжелую форму экономического кризиса, правительство начало предпринимать срочные меры по стабилизации экономики. В частности, под ударом оказались и пенсионеры. Случилось это по той причине, что социальная нагрузка на бюджет всегда остается высокой.

Среди самых популярных мер по экономии бюджетных ресурсов можно выделить следующие: сокращение объема поддержки пенсионеров из-за того, что индексировать пенсии стали на скромный процент. Также в глаза бросается отказ от регулярных повышений пенсий для работающих пенсионеров. По замыслу властей, данные меры должны привести экономику страны к стабилизации, но они не учли возмущения пенсионеров.

В 2018 году правительство и президент намереваются улучшить ситуацию. Для этого была перенесена индексация с февраля на январь. В самом начале будущего года пенсии для ряда категорий нуждающихся будут проиндексированы на 3,7 процента. Кажется, что данная величина является хорошей, так как официальная инфляции по итогам 2017-го не превысит 2,3%. Однако на практике ситуация в корне другая: пенсионеры сетуют на то, что на самом деле в течение года цены на различные товары и услуги выросли намного больше уровня инфляции.

Январскую индексацию многие пенсионеры называют очередной подачкой от государства. Дело в том, что планируемая прибавка не закроет основные проблемы, которые сегодня остры в жизни пенсионеров. Они сетуют на то, что за последнее время стоимость услуг ЖКХ выросла более чем на пять процентов, тогда как отдельные продукты питания и вовсе стали дороже на 30 процентов.

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