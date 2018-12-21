Виктория Боня завязала с инстранцами и ищет «простого русского парня»

Похоже, 39-летней светской львице поднадоели иностранные женихи, среди которых в свое время числились далеко не бедные Алекс Смерфит, Пьер Андюран. В беседе с популярным блогером Виктория Боня заявила, что ей нужен простой русский парень.

В 2010 году Виктория Боня познакомилась с сыном ирландского миллиардера Алексом Смерфитом. Роман пары развивался стремительно: молодые люди стали жить вместе, правда, не торопились регистрировать свои отношения. Согласно слухам, родителей Смерфита Боня не устраивала в роли невестки из-за неблагородного происхождения. В марте 2012-го Виктория подарила Алексу дочь, — казалось, свадьба не за горами, однако Смерфит все не торопился делать Боне предложение руки и сердца.

В прошлом году пара рассталась — об этом модель сообщила сама, подчеркнув, что им с Алексом удалось сохранить теплые отношения ради общего ребенка. Сейчас Смерфит счастлив в личной жизни уже представил новую пассию, шведскую модель Натали Синквист, близким.

Что касается Виктории, то минувшей весной она представила широкой публике нового кавалера. В этом раз в ее сети попался французский миллиардер Пьер Андюран. Эти отношения не стали длительными — пара рассталась. По всей видимости, модель разочаровалась в иностранцах — об этом она рассказала популярному блогеру Денчику.

«Русские мужчины — самые-самые хорошие мужчины на планете, — заявила Боня блогеру. — Я поняла, я завязываю с иностранцами. Мне нужен простой русский парень. Я думаю, он будет ближе ко мне. Он сможет понять лишь по одному взгляду, что с тобой не так, обнимет, когда тебе это нужно».

На вопрос Денчика о том, как же Виктория в таком случае собирается жить роскошной жизнью, к которой она привыкла, модель ответила, что много работает, и в состоянии сама себе обеспечить безбедную жизнь. Напомним, около двух месяцев назад Виктория Боня призналась подписчикам, что не была счастлива в прошлых отношениях. Возможно, бывшие избранники Виктории не могли дать ей то, в чем она нуждалась, и дело вовсе не в материальных благах.

Помимо всего прочего, Боня высказалась об инициативе национального родительского комитета выплачивать алименты не только на детей, но и на неработающего родителя, с которым он остались жить. Виктория считает это неправильным, что такая мера может привести к печальным последствиям.

«По крайней мере, я знаю, что в Америке точно такое существует, что ты получаешь алименты, когда разводишься, если остаешься без работы. Я думаю, если это существует в развитых странах, значит, какая-то польза в этом есть. Но нужно понимать, что у нас по-другому работает система и другой менталитет. Уже сейчас мужчины боятся жениться, а представляете, что будет потом? Наверное, вообще никто не захочет жениться», — поделилась она в беседе с «Пятым каналом».



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