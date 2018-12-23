История Пугачевой перевернула мир Агутина

Леонид Агутин рассказал, как много лет назад Примадонна поддержала его в трудную минуту.
Алла Пугачева поведала ему историю, которую он запомнил на всю жизнь.
Агутин вспомнил, как в далеком 1993 году, будучи молодым музыкантом, он занял третье место на песенном конкурсе в Юрмале.
Став бронзовым призером, артист очень расстроился, но виду старался не подавать.
Однако Алла Борисовна раскусила Леонида. Она заметила, что музыкант переживает
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Встретившись с Агутиным на студии звукозаписи, Примадонна пригласила его на интимную беседу.
"Мне что-то надо было на студии Укупника. И там была Алла Борисовна.
И она хотела со мной поговорить. Сказала: "Расстроился, что третье место?" Я говорю: "Нет". Она говорит: "Врешь, расстроился. Я тебе расскажу такую историю: когда я выступала на конкурсе молодых исполнителей, сама взяла третье место, а первое место занял артист по фамилии Чемоданов. Ты его знаешь?" Я говорю: "Нет, не знаю". Она говорит: "Вот видишь", — рассказал Агутин.
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