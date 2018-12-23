Модель Элеонора Кондратюк, которую облили в 90-е кислотой, вышла замуж



Модель вышла замуж за молекулярного биолога из Москвы. Сейчас Элеонора находится за рубежом на обследовании. Кондратюк следит за состоянием и пробует новые методы лечения, так как после того, что произошло с ней, мало кто выживает.

В 90-х одной из громких историй было нападение на молодую манекенщицу, участницу конкурса красоты «Мисс Сочи» 1998 года, Элеонору Кондратюк. В 1999-м преступник подошел сзади, схватил ее за волосы и прыснул в лицо кислотой. Тогда врачи думали, что Элеонора не выживет, так как она получила серьезный химический ожог и потеряла зрение. Спустя много лет Элеонора вспоминала те дни после нападения на страницах своей книги «Я выбрала жизнь».

«Это была ни на что не похожая мучительная, никогда ранее не испытываемая мною, невыносимая, разъедающая жгучая боль! С каждой секундой она становилась все сильнее и сильнее, все глубже вонзаясь в тело. Находясь в состоянии шока, я почему-то побежала, не видя куда, и со всего размаха врезалась в какую-то бетонную шершавую стену... Как говорят мои доктора, при такой концентрации - 92% - серной кислоты, этого жидкого оружия, даже зимняя одежда не помогла бы. Капроновая маечка сгорела в доли секунды - капли стекающей горючей гадости, упавшие на капри, моментально разъедали их, сумка тлела, но именно ее широкая и очень плотная лямка приняла первый удар на себя, сохранив полоску кожи на плече невредимой... Кислота сначала попала на лоб, а затем уже расплывалась по лицу, шее, грудной клетке и рукам. Ощущение жидкой жвачки во рту объяснялось ожогом слизистой, так как несколько капель попали в рот, я получила ожог еще и трахеи, пищевода и желудка. Нужно ли говорить, какая невыносимая боль сопровождала это состояние, а все, что могли сделать врачи, - только вводить обезболивающие препараты, в остальном они были бессильны. Ежедневно осматривая меня, снова и снова они констатировали, что оперировать еще нельзя, необходимо ждать, когда закончится процесс разъедания, но шансов на выживание практически уже нет...» — писала модель.

В общей сумму Кондратюк перенесла 200 операций. Сейчас она находится за границей и готовится к еще одной процедуре. В разговоре с журналистами она рассказала о состоянии здоровья.

«Сейчас я опять оказалась на операционном столе. Поэтому, можно сказать, снова отгородилась. Я вынуждена была уехать за границу. И сейчас остается риск потери зрения. Была такая травма, после которой в принципе не выживают, не восстанавливаются. Постоянно приходилось искать врачей, клиники, методы, процедуры. Методом проб и ошибок узнавать, что действует, а что неэффективно... Я в Чехии на обследовании. Но пока единственный человек, который может мне помочь со зрением, — это профессор Рейнхард из Германии. Поэтому я провожу в Германии много времени», — рассказала Кондратюк.

В жизни манекенщицы также произошли и счастливые перемены. Элеонора вышла замуж. Они с супругом познакомились в одной компании в Москве.

«Мой муж — это просто подарок судьбы за все мои страдания. Думаю, можно так расценивать. Он москвич, ученый, доктор биологических наук, генетик. Мы встретились в общей компании в Москве. Стали общаться, и... любовь. Сейчас он со мной, помогает мне, поддерживает. Он молекулярный биолог. Очень благородный человек, с большим сердцем и открытой душой. Я с ним очень счастлива. Имени мужа я не назову, извините. Он не публичный человек, не хочет внимания СМИ», — поделилась Элеонора.

Напомним, что заказчиком нападения на модель был криминальный авторитет Рубен Григорян. Он преследовал девушку и хотел встречаться с ней, но она отвечала ему отказом. У Григоряна было двое помощников, Нубарян и Восконян. Исполнителями заказа стали Адгур Гочуа и Роман Дбара. Именно второй из них прыснул кислотой в девушку. Дбара до суда не дожил: его убили в одной из разборок. Остальные преступники получили разные тюремные сроки. Рубен Григорян отсидел 11 лет, Нубарян и Восконян, покупавшие кислоту, получили 6 и 7 лет. Гочуа был приговорен лишь к 5 годам.



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