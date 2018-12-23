В Disney раскрыли тайну будущего «Пиратов Карибского моря»

Руководитель кинопроизводства Disney Шон Бэйли подтвердил информацию о том, что актер Джонни Депп не будет участвовать в съемках нового фильма "Пираты Карибского моря", об этом сообщает портал Movieweb.

Бэйли также сообщил, что сценаристы уже работают над сюжетом нового фильма. По его словам, в Disney планируют "перезагрузить" франшизу, для чего были приглашены создатели сценария к фильму "Дэдпул" Ретт Риз и Пол Верник.

"Пираты Карибского моря" — серия из пяти приключенческих фильмов о пиратах в Карибском море производства кинокомпании Walt Disney Pictures.

Американский актер Джонни Депп исполнял во франшизе одну из ведущих ролей – пиратского капитана Джека Воробья.



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