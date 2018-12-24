В Госдуме вводят налог на домашних животных

24.12.2018 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В Госдуме вводят налог на домашних животных

В Госдуме на полном серьезе начали рассматривать инициативу о введении в России налога на домашних животных. С помощью этой меры народные избранники хотят не только пополнить бюджет, но еще и поставить на учет всех домашних питомцев россиян.

Изначально депутаты Госдумы выступили с предложением о новом налоге после того, как в стране стала очень острой проблемы с выброшенными на улицу домашними животными. В итоге парламентарии пришли к выводу, что если все животные будут поставлены на учет, то такие случаи можно будет полностью искоренить.

Уже известны приблизительные расценки данного налога в год:

Кошки – до 5000 рублей

Собаки – до 15000 рублей

Мелкие грызуны – до 120 рублей

Крупные грызуны – до 800 рублей

Декоративные собаки – 1200 рублей.

Предполагается, что дополнительным проверкам будут подвергнуты зоопарки и дельфинарии. В этом случае речь идет об условиях содержания животных, которые не отвечают современным требованиям.

В свою очередь тем россиянам, которые держат у себя дома диких зверей, придется заплатить штраф. Его сумма пока не афишируется.

Регистрация коснется всех животных, в том числе рыб и пчел. Это дело бесплатное и добровольное.

Зато платная процедура – чипирование останется. Животному присвоят код и оставят на теле или ошейнике отметку. Тогда в ветеринарной клинике сразу можно будет узнать всю информацию о животном и найти его, если он потеряется.

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