«Новая жена для Галкина»: Гузеева снимками с комиком решила «добить» Пугачёву

Подписчики пришли к выводу, что такая встреча шоумена и телеведущей произошла не просто так.

Гузеева на своей странице в соцсети очень многозначительно подписала совместное фото с Галкиным: «Бессмысленно тратить время на тех, кто заточен на ненависть, вечное недовольство, зависть и саморазрушение», призвав подписчиков к взаимопожертвованию и любви. Читатели были удивлены, как эти слова связаны с мужем Пугачёвой.

Неужели объединяющим фактором явились семейные неурядицы Максима и профессиональная деятельность ведущей «Давай поженимся». Всем известно, что в качестве героев передачи Гузеевой нередко бывают очень известные медийные лица. Может быть, Лариса решила подыскать новую жену для комика, раздумывают фанаты. Многие помнят, что Гузеева как-то разоткровенничалась о взаимоотношениях Галкина и Барановской, основываясь на собственных наблюдениях.

Телеведущая была уверена, что повадки «мартовского кота» у шоумена приведут его к скорому разводу с женой. Кроме этого, некоторые считают, что многоопытная в амурных делах 59-летняя Лариса может воспользоваться геронтофильскими наклонностями Максима и попытается его соблазнить, чтобы, чем чёрт не шутит, занять место Аллы Борисовны. Пока всё это из области предположений, но подобные снимки могут «доконать» престарелую Пугачёву. Неутихающие слухи о любовной связи Галкина и Барановской нанесли большой удар Примадонне. Поэтому за каждой новой выходкой мужа певице мерещится измена и добавляет седых волос в её по-прежнему пышную шевелюру.



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