Пенсионеры могут оформить налоговый вычет за старые приобретения

На просторах интернета недавно появилась информация о том, что пенсионеры могут оформить налоговый вычет за приобретения из прошлого. Сделать это можно на абсолютно легальной основе, даже без помощи специалистов.

Если подойти к этому вопросу внимательно, то становится понятно, что в Налоговом кодексе имеется соответствующая статья. Из нее следует, что пенсионеры могут вернуть часть суммы, которая была потрачена на приобретение чего-либо очень давно, из бюджета страны. В этом случае важно следующее условие: НДФЛ должен быть уплачен.

Увы, но большинство наших пенсионеров не знают о том, что за покупку, совершенную год о более тому назад, можно вернуть до 13%. Кроме того, даже если человек совершил покупку до того, как стал пенсионером, он может оформить налоговый вычет в соответствии с прописанными положениям в НК РФ.

Вместе с этим следует уточнить, что размер компенсации может быть разным. В этом вопросе огромную роль играет сумма уплаченного за человека НДФЛ.

Из всего этого можно сделать вывод, что пенсионерам следует более внимательно рассматривать текущее законодательство, чтобы не пропустить важные изменения. В этом конкретном случае можно вернуть определенную часть денег, которые ранее были переведены в государственную казну.

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