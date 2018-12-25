Стало известно, когда выплатят пенсию за январь

Россияне проявляют повышенный интерес к пенсионной тематике в контексте приближающегося Нового года. Дело в том, что из-за длительных январских праздников выплата пенсий за первый месяц 2019 года будет осуществлена раньше привычного срока.

Согласно уточненных данным, которые были предоставлены Пенсионным фондом России, доставка пенсий через кредитные организации начнется 28-29 декабря 2018 года. Все зачисления будут произведены заранее. Это связано с тем, что многие банки не работают в новогодние выходные. Таким образом пенсии зачислят людям, которым выплаты назначены в период с 1 по 8 число каждого месяца.

В свою очередь доставка пенсий через "Почту России" начнется 3 января. В Пенсионном фонде сделали пояснений, что в каждом регионе возможны свои нюансы, связанные со сроками выплат пенсий за январь 2019 года.

В Пенсионном фонде заострили внимание россиян на том аспекте, что деньги на досрочную выплату пенсий за январь имеются, поэтому никаких задержек в этом случае произойти не должно.

Тем временем нужно напомнить, что 1 января 2019 года пенсии россиян вырастут. Дело в том, что на эту дату запланирована традиционная индексация страховых пенсий по старости, которые вырастут на 7,05%. Индексация затронет исключительно неработающих пенсионеров.

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