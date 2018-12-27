Настасья Самбурская снова посмеялась над вокалом Ольги Бузовой

Актриса решила не скрывать своего отношения к музыкальным способностям Ольги Бузовой. По мнению актрисы, телеведущая поет очень плохо, поэтому исполнять новые композиции ей стоит в глухом лесу, где никто не сможет их услышать.

Уже второй год Ольга Бузова успешно выступает с концертами. Несмотря на нападки хейтеров, телеведущая записывает новые композиции, подготавливает масштабные шоу и регулярно занимается с педагогом по вокалу. Казалось бы, даже скептики смирились с тем, что звезда всерьез взялась за свою певческую карьеру. Однако Настасья Самбурская до сих пор не может поверить в растущую популярность конкурентки.

На днях актриса высмеяла Бузову в комментариях под постом Натальи Рудовой. Ольга призналась, что хочет взять тайм-аут и отдохнуть в уединенном месте, где никто не сможет нарушить ее покой. На это безобидное высказывание Настасья ответила грубо, в очередной раз намекнув на низкое качество музыкального творчества Ольги.

«Правильно, там лес рядом. Съездишь, вокалом позанимаешься, чтобы не слышно было», — заявила Самбурская.

Резкая критика актрисы пришлась по вкусу многим хейтерам Бузовой. Однако нашлись и те, кто принял сторону поющей телеведущей. По их мнению, Настасья просто завидует популярности Ольги. Самбурская также пытается покорить музыкальный Олимп, но пока не может похвастаться такими же впечатляющими успехами.

Напомним, что Настасья и ранее негативно высказывалась о Бузовой. Вместе с Виктором Дробышем она высмеяла телеведущую во время одного из эфиров «Новой Фабрики звезд». Сам же продюсер заявил, что он негативно относится к артистам, поющим под фонограмму.

Столь резкая критика больно ударила по самолюбию Ольги. Комментируя ситуацию в эфире одной из программ, телеведущая даже расплакалась.

«Я не персонаж, я личность! И, в первую очередь, девушка! Простите меня за мои эмоции, но мне тяжело. Я не робот, и как бы я не улыбалась на сцене, публичные оскорбления моих коллег по шоу-бизнесу, меня задевают. Понимаю, что не должна давать такую реакцию, и знаю, что злопыхатели только порадуются, но мне так обидно», — рассказала она тогда.

Пока Ольга никак не прокомментировала новый выпад Самбурской в свой адрес. Ранее звезда «ДОМа-2» признавалась, что давно привыкла к негативу и старается его игнорировать. Тем более, у творчества Бузовой есть поклонники, а ее песни и клипы часто попадают в топ хит-парадов.



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