Примадонна «облила помоями» брак с Киркоровым

Судя по всему, вспыхнувшие в последнее время разговоры о том, что Пугачева и Киркоров снова будут вместе, сильно взбесили саму Примадонну.

Алла Пугачева неоднократно высказывалась относительно брака с Филиппом Киркоровым и всегда это были крайне нелицеприятные заявления. Однако недавнее может стать одним из «коронных» в данном случае. Пугачева практически без купюр высказала весь негатив о браке с Киркоровым и, по сути, облила бывшего мужа помоями, причем публично.

Она призналась, что Киркорова знает с детства, когда тому было всего 11 лет. Она отметила, что уже тогда будущая суперзвезда страдал от нарциссизма и поделать с собой ничего не мог. В результате однажды он поставил перед собой цель добиться Аллы Пугачевой и у него это получилось, но относился он к ней, как признается сама Примадонна, не лучше, чем к обычному трофею у себя на полки, коих сотни, если не тысячи.

Пугачева искренне признается, что не любит такой тип людей и поступков. Более того, в Киркорове ей не нравилось практически все, что не помешало браку продлится долгих 11 лет. Завершился он в феврале 2005 года.

«А за подробностями — к Фрейду, пожалуйста, это не ко мне. Не знаю, что с моими мозгами было тогда!», - заключила Алла Борисовна.

Стоит добавить, что с недавних пор все чаще появляются слухи о том, что на фоне разлада в семье Максима Галкина и Аллы Пугачевой, этим «преимуществом» может воспользоваться Филипп Киркоров, который попытается бывшую супругу вернуть.



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