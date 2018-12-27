Шнуров и Собчак обменялись язвительными стихами

27.12.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Шнуров и Собчак обменялись язвительными стихамиШнуров разместил в своем Instagram стихотворение, в котором, вероятно, прокомментировал слух о возможном расставании Ксении Собчак с ее мужем Максимом Виторганом. При этом музыкант упрекнул телеведущую в том, что она сама выносит в публичное пространство подробности своей личной жизни, а затем "жалуется" на излишние внимание к своей персоне.

"Ну, до чего ж смешные медиаперсоны! Под свет софитов сами выставляли, всю жизнь свою, фигуры и фасоны, семью, потом вдруг удивляются…"

Собчак в своем Instagram прокомментировала стихотворение Шнурова, используя при этом нецензурную лексику, а также оскорбительно высказалась о тех, кто, как она считает, слишком пристально следит за ее личной жизнью.

"Всем тем, кто в ожидании кинца "Смотрите, она вышла без кольца". С утра все "кумушки" заняли в зале место, чтоб помесить всех сплетен тесто", - написала телеведущая.

Ранее пользователи социальной сети Instagram обратили внимание на то, что Ксения Собчак и Максим Виторган стали публиковать фото без обручальных колец.

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