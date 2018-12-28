Впавший в ярость Марат Башаров избил жену

Елизавета Шевыркова обратилась за помощью к медикам.

Известный российский актер Марат Башаров нанес побои своей супруге, из-за чего та явилась в травмпункт со сломанным носом. Будет ли судебное разбирательство, неизвестно. Впрочем, это далеко не первый случаев избиения актером своей второй половины.

Инцидент произошел сегодня. Актер напал на свою жену, и та вместе со своими родственниками обратилась в поликлинику за медицинской помощью, сообщает Starhit. Ранее подобная история произошла с предыдущей женой артиста — Екатериной Архаровой, которой Башаров в пылу ссоры тоже травмировал нос.

Однако, как сообщает брат Шевырковой, актер бьет свою супругу не в первый раз. В прошлом году Башаров травмировал жене руку. Но тогда историю пытались замять и широко не афишировали. Что будет на этот раз, пока не ясно.

Башаров известен своим крутым нравом. Но Шевыркова ранее не хотела жаловаться на супруга в полицию — не хотела разлучать детей с отцом. Но, возможно, на сей раз терпение иссякнет — сама Шевыркова заявляет, что факт для возбуждения уголовного дела уже есть.



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