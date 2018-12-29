Пенсионерам придется доказывать, что они не имеют дохода

Затеянная властями страны пенсионная реформа предполагает не только повышение возраста выхода на пенсию, но еще и ряд других изменений, которые затронут пожилых россиян. Людей заранее предупреждают об этом, чтобы не было неожиданностей.

Одно из существенных изменений, которое можно ждать в 2019 году, заключается в новых требованиях со стороны Пенсионного фонда (ПФ) России. В частности, речь идет о желании сотрудников ПФ получить доказательства отсутствия доходов у пенсионеров, которые не значатся в списке работающих пенсионеров.

Подобное новшество стало возможным в контексте закона о "самозанятых". Именно этот момент дал право ПФ требовать от неработающих пенсионеров доказательство того, что они - именно неработающие. А не занимаются, к примеру, сдачей жилья или разведением пчел и продажей меда.

Опираясь на другой федеральный закон ("Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования"), ПФР реализовал право запрашивать необходимые документы. В нашем случае справку, которой необходимо подтвердить "отсутствие места работы и иных дополнительных источников дохода".

Подобного рода справку можно получить в ближайшем Центре занятости населения. Ничего сложного здесь нет. Если вы не имеете официального дохода, то такую бумагу получить не составит труда. Однако основная суть заключается в том, что неработающим пенсионерам придется доказывать, что они не имеют официального источника дохода.

Из всего этого можно сделать вывод, что государство поставило перед собой следующую задачу: аккумулировать средства в бюджете с помощью социальных мер. В случае с самозанятыми - это бюджет налоговой инспекции, в случае с пенсионерами - ПФ. Ведь если выяснится, что пенсионер имеет допдоход, то его лишат доплат, а еще через суд заставят возвратить те из них, которые были выплачены ранее.

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