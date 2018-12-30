Вера Брежнева оказалась в черном списке НТВ

30.12.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Вера Брежнева оказалась в черном списке НТВТелеканал НТВ, который 30 декабря будет транслировать вручение премии «Высшая лига» «Нового радио», вырезал из него выступление певицы Веры Брежневой. Как сообщает «Собеседник», на этом настояло руководство канала.

Официального подтверждения этой информации нет. Сообщается, что во время церемонии Брежневой вручили статуэтку, она также исполнила песню «Ты — мой человек».

«Собеседник» отмечает, что сама исполнительница «никогда не жаловала данный телеканал». «Наши корреспонденты не раз были свидетелями того, как звезда отказывалась общаться с представителями НТВ», — утверждает автор издания.

Ранее в декабре стало известно о том, Первый канал пригласил для участия в новогоднем «Голубом огоньке» российских рэперов. Журналисты утверждают, что среди подтвержденных номеров — выступление хип-хоп-исполнителя Василия Вакуленко (Баста).

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