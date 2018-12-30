Актриса Наталия Антонова стала мамой в четвертый раз

Несколько месяцев назад 44-летняя актриса призналась, что готовится стать мамой в четвертый раз. Сегодня стало известно, что Наталия Антонова родила. Правда, актриса пока не делится подробностями родов.

Перед самым Новым годом Актриса Наталия Антонова преподнесла супругу Николаю Семенову сюрприз — подарила ему сына. О своей беременности Наталия сообщила еще в сентябре. «Я нахожусь в ожидании четвертого малыша, — рассказала тогда она. — Мне очень жаль, что спектакли, которые планировались в 2018 году, мы отменили, но я думаю, зрители меня простят. Я ухожу в декретный отпуск. Но обязательно буду радовать вас телевизионными премьерами».

К слову, Антонова уже воспитывает троих детей. Поклонники артистки надеялись, что она родит дочь, однако их ожидания не оправдались. Пока актриса не делится подробностями появления наследника на свет, однако подписчики Наталии надеются, что все прошло хорошо. Как и многие звездные мамы, Антонова не собирается долго засиживаться в декретном отпуске. В ее планах — вернуться на театральные подмостки в ближайшие месяцы.

«В театре мы сможем встретиться уже 8 марта 2019 года в Москве. И в следующем году у меня будет еще одна театральная постановка, но какая — тайну пока не раскрою», — делилась актриса.

Несмотря ни на что, Наталия не ставит работу превыше семьи. «Сколько бы я ни работала, главное для меня — это семья, любовь и дети. Ни одна роль не стоит жизни ребенка», — признавалась Антонова.

Напомним, Наталия Антонова известна многим, как звезда сериалов. На ее счету роли в таких проектах, как «Каменская», «Трое против всех» и многих других. На протяжении пяти лет Наталия состояла в браке с актером Александром Вершининым. У супругов родился сын Артем. Однако жизнь Антоновой с Вершининым не заладилась. Позже она связала свою жизнь с человеком, далеким от актерской профессии — гинекологом Николаем Семеновым. Ему Наталия подарила троих сыновей. Старших зовут Никита и Максим, а имя младшего пока неизвестно. Коме того, у Семенова есть наследник от прошлых отношений по имени Антон.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







