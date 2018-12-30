Названы факторы, из-за которых у россиян в 2019 году вырастут пенсии

Пенсионная тематика остается в поле зрения миллионов россиян, которые стараются внимательным образом отслеживать последние изменения. Люди всерьез опасаются, что из-за грядущих перемен их жизнь поменяется в худшую сторону.

Прояснить ситуацию вызвался министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. Он подчеркнул, что на самом деле гражданам страны нет необходимости опасаться из-за своего будущего, потому что государство не намерено отказываться от социальных обязательств, которые были обещаны россиянам ранее.

Более того, по словам Топилина, 2019 год станет показательным в том плане, что пенсии россиян начнут увеличиваться куда более стремительными темпами, нежели в прежние годы. Это станет возможным именно благодаря пенсионной реформе. Она, к слову сказать, предполагает рост возраста выхода на пенсию, что вызывает в обществе крайне негативную реакцию.

Министр труда и соцзащиты подчеркнул, что в следующем году на размер прибавки к пенсии будут влиять такие факторы, как размер заработка человека, а также количество лет, которые можно отнести к страховому трудовому стажу.

Вместе с этим Топилин добавил, что величина прибавки пенсионерам, которые получают от государства пенсии по старости, будет исчисляться 7,05%. Именно на основе этого показателя можно рассчитать конкретную величину прибавки к пенсионной выплате. В прежние годы, как сообщали власти страны, индексация пенсий по старости не превышала четырех процентов.

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