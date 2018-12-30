Рэпер Птаха подвергся нападению неизвестных с битами

30.12.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Рэпер Птаха подвергся нападению неизвестных с битамиНа рэпера Давида Нуриева (Птаха) напали трое неизвестных, к счастью, серьезных травм музыканту они не нанесли. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пиар-менеджера артиста Марину Евстифееву.

«На него в Москве напали с битой сзади три человека, ударили его, но каких-то серьёзных повреждений, после которых бы потребовалась госпитализация или другая медицинская помощь, он не получил», — сказала Евстифеева.

По её словам, Птаха заявил, что «справится сам».

В сентябре сообщалось, что в центре Москвы четверо неизвестных избили певца Романа Архипова.

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