Уралтрансмаш завершил поставку модернизированных самоходных гаубиц «Акация» из Российской Федерации в Беларусь

152-мм самоходная гаубица 2С3М «Акация» предназначена для поражения и подавления артиллерийского, минометного и другого огнестрельного оружия противника, пишет news-fact.ru.

Представители российской компании "Уралтрансмаш" заявили, что компания завершила отгрузку модернизированных самоходных гаубиц 2С3 М "Акация" по контракту с Министерством обороны Республики Беларусь.

Как сообщает пресс-служба компании, вся техника была доставлена ​​заказчику в срок. Ремонт 2С3 М «Акация» с модернизацией продлевает срок его службы и обеспечивает максимально приближенное по техническому состоянию к вновь выпускаемым изделиям вне зависимости от состояния изделия, поступившего в ремонт.

Также стоит отметить, что компания дает гарантию на оборудование, прошедшее капитальный ремонт и модернизацию. Это позволяет поддерживать боевую готовность флота на высоком уровне.